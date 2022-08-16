Emre Mor: Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor - Son Dakika
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Emre Mor: Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor

16.08.2022 10:14
Emre Mor: Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten Mor, "Kırmızı karttan sonra oyun daha da kolaylaştı. Ritmi düşürmedik ve baskıyı artırdık. İkinci yarıda rakibi yorduk ve 3 gol daha bulduk. Performanstan mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı ve bugün geliştirdiğimizi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğimiz performans iyiydi ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Kendisinin sezonu iyi başladığını söyleyen genç futbolcu, "Bunu kendimden bekliyordum çünkü kendime inanan bir oyuncuyum. Hocam bana güvenirse, elimden geleni sahada göstermek istiyorum. Takım da bana olumlu anlamda yardımcı oluyor ve işler daha kolay oluyor. Bugün Valencia'nın yaptığı asist, yüksek seviye bir asistti. Umarım hem bireysel hem de takım olarak iyi performansı devam ettiririz. Ben ilerleyen günlerin daha da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu."MENTAL ANLAMDA OLGUNLAŞTIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

"Geliştiğimi ve doğal olarak da yaş aldığımı söyleyebilirim zaman içinde" ifadelerini kullanan Emre Mor, "Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda yüzde 100 futbola odaklı olarak hareket ediyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana inanılırsa, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Karagümrük'te yaptığım gibi, burada yaptığım ve yapmak istediğim gibi. Hocam bana güvenirse, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu" diyerek sözlerini noktaladı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor: Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Mor: Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor - Son Dakika
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