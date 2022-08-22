Sivasspor ligdeki 2. beraberliğini aldı - Son Dakika
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Sivasspor ligdeki 2. beraberliğini aldı

22.08.2022 21:43
Sivasspor ligdeki 2. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 2. beraberliğini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 2. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 3. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 2. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 1 yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olmuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor ligdeki 2. beraberliğini aldı - Son Dakika

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