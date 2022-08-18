Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

18.08.2022 15:53
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarının ilkini sahada, ikincisini ise salonda yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarının ilkini sahada, ikincisini ise salonda yaptı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Fatih Karagümrük'te Beşiktaş mesaisi sürüyor Fatih Karagümrük'te Beşiktaş mesaisi sürüyor
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü - Son Dakika

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