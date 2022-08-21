Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar

21.08.2022 22:00
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna göre iki zorunluk değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna göre iki zorunluk değişiklik yaptı.

Alanyaspor maçında görev verdiği Rachid Ghezzal ile kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ı oynatamayan Ismael, iki oyuncunun yokluğunda formayı Necip Uysal ile Jackson Muleka'ya verdi.

Necip Uysal'ı, Romain Saiss ile birlikte savunmada görevlendiren Ismael, Ghezzal'ın yerinde ise Muleka'yı oynattı.

Önder Karaveli'ye fair-play ödülü

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, bu sezon da futbol gelişim direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi.

Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri'nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Fatih Karagümrük taraftarı, Süper Lig'de ilk kez deplasmanda

Bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün taraftarları, 38 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir deplasman maçını yerinde izledi.

Lige çıktıkları 2020-2021 sezonunda pandemi nedeniyle taraftarların statlara alınmasının yasak olması nedeniyle takımlarını deplasman maçlarında destekleyemeyen Karagümrüklüler, geçen sezon da deplasman yasağı gerekçesiyle dış sahada takımlarının yanında olamamıştı.

Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, ikinci haftayı ise bay geçmişti. Karagümrük taraftarı, Beşiktaş maçında kendilerine ayrılan bölümün büyük kısmını doldurdu.

Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı.

Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Milan'ı 2-1 mağlup etmişti.

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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih... Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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