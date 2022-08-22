Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Arabam.com Konyaspor maçının ardından

22.08.2022 22:19
Arabam.com Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonu açıklamasında, "Ligin ilk iki maçını beraberliklerle geçirmiştik. Gol yemedik ve yenilmedik. Bugün kendi lehimize değiştirdik. Galip gelmek istiyorduk. İyi bir performansla skorda ortada güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Fazlasını atabilirdik. Defansif anlamda daha çok mücadele etmeliydik. Rakibine duran toplarda ve akan oyunda az pozisyon vermeliydik. Takım savunmasını hafta içi yapacağız ve hücumu iyi yaptığımız için yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor'a başarılar" şeklinde konuştu."FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ EDECEĞİZ" Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesine de rakibi analiz ederek hazırlanacaklarını belirten Palut, "Çok şükür gol yemedik. Başakşehir maçında iyi savunma yaptık. Ankaragücü maçında pozisyonlar verdik. Savunmada dikkatli olacağız. Fenerbahçe maçı da her maç gibi. Rakibimizi değerlendireceğiz. Kendi oyunumuzu geliştirerek, rakibimize göre antrenman yaparak Eskişehir'de maçımıza çıkacağız" diye konuştu.  KORKMAZ: KOLAY GOLLERİ ATAMADIK, GÜZEL GOLLER YEDİK Süper Lig'de galibiyeti olmayan 2 takımın mücadelesi olduğu için önemli bir karşılaşma olduğunu belirten İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise "Galip gelemeyen iki takımın mücadelesiydi. Geçen sezon tarihi bir başarı elde ettiler. Süper Lig'de gol atamayan ve galip gelemeyen iki takımın mücadelesiydi. İki takımın kırılma maçıydı. Hem duygu, hem de strateji olarak sahada kalabilen takım baskın çıkacaktı. Oyuna dönebilmeliydik. İlk yarıya 2-1 girebilirdik, 2-0 mağlup girdik. Skordan bağımsız en zorlandıkları maç oldu. Çok fazla gol şansı yakaladık ama topu içeri atamadık. Kolay golleri atamadık güzel goller yedik" dedi.  "RAKİBİN SONUCU BELİRLEYEN OYUNCULARI DAHA İYİYDİ" Süper Lig'de yer almanın önemine değinen Korkmaz, "İki ay önce Süper Lig'e çıktığımızda büyük bir emek organizasyon ne derseniz deyin. Bunun kıymetini bilmeliyiz. 6 sezon Süper Lig'de yardımcı hoca oldum. Takım hazırlanmasını iyi biliyorum. 2 ay önce şampiyon olduğumuzda yeni sezon planlaması içim toplantı yapıldı ve teknik ekip futbolcular olarak büyük organizasyon içinde bunu planladık. Sonucu belirleyen faktörler rakibin daha iyiydi" ifadelerini kullandı.  "TAKIMIN BÜTÇESİ VAR VE ONA GÖRE OYUNCULARLA GÖRÜŞÜLÜYOR"

Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten Korkmaz, "Takımın bir bütçesi var ve bu bütçeye göre oyuncularla görüşülüyor. O oyuncuları da ben beğenmiyorum. Oynamayan ya da genç oyuncular yerine takımdaki oyuncuları değerlendiriyorum. Bu bir şikayet değil. Bunu bilerek buradayım" dedi.


- Attık
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Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti İstanbulspor-Konyaspor maçının ardından İstanbulspor-Konyaspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Zeki Korkmaz, İstanbulspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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