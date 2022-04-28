Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Ligde 35. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK ve GZT Giresunspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Alınacak sonuçlara göre şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 35. haftada küme düşen diğer iki takımın da belirlenme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor şampiyonluğa yakın

Spor Toto Süper Lig'de 76 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğu için gün sayıyor.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 11 puan fark bulunan Trabzonspor, ligin kalan haftalarında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesi halinde ise 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maça şampiyon olarak çıkacak.

Küme düşecek diğer iki takım belli olabilir

Süper Lig'de 35. hafta öncesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.

Yarın yapılacak iki maçın ardından iki ekibin daha lige veda etme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısında puan alması ve GZT Giresunspor'un Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Altay ve Çaykur Rizespor küme düşen diğer iki takım olacak.

35. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

Puan durumu

Ligde 35. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: