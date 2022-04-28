Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı

28.04.2022 12:58
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Ligde 35. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK ve GZT Giresunspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Alınacak sonuçlara göre şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 35. haftada küme düşen diğer iki takımın da belirlenme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor şampiyonluğa yakın

Spor Toto Süper Lig'de 76 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğu için gün sayıyor.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 11 puan fark bulunan Trabzonspor, ligin kalan haftalarında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesi halinde ise 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maça şampiyon olarak çıkacak.

Küme düşecek diğer iki takım belli olabilir

Süper Lig'de 35. hafta öncesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.

Yarın yapılacak iki maçın ardından iki ekibin daha lige veda etme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısında puan alması ve GZT Giresunspor'un Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Altay ve Çaykur Rizespor küme düşen diğer iki takım olacak.

35. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

Puan durumu

Ligde 35. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. TRABZONSPOR342210263293476
2. FENERBAHÇE34198764352965
3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR34197859382164
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR341761149321757
5. ADANA DEMİRSPOR3414101050401052
6. AYTEMİZ ALANYASPOR34157125956352
7. BEŞİKTAŞ34131294944551
8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR34149114440451
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK34148124249-750
10. ATAKAŞ HATAYSPOR34147135054-449
11. KASIMPAŞA34138135647947
12. GALATASARAY34138134547-247
13. DEMİR GRUP SİVASSPOR341112114443145
14. YUKATEL KAYSERİSPOR341110134755-843
15. GAZİANTEP FK34119144349-642
16. GZT GİRESUNSPOR34117163641-540
17. ALTAY3486203450-1630
18. ÇAYKUR RİZESPOR3486203365-3230
19. GÖZTEPE3477203858-2028
20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3455242558-3320

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Kaynak: AA

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