Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

23.08.2022 11:46
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına Fredrik Midtsjo katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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