Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

27.08.2022 23:50
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Avounuo'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

67. dakikada Kartal'ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

78. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

79. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Candaş Elbil xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Rodrigues xx, Ndiaye xx, Bjarnason xx (Belhanda dk. 60 x), Akintola xx (Yusuf dk. 72 x), Stambouli xx (Gökhan dk. 59 x), Onyekuru xx (Yusuf dk. 81?), Dzyuba xx (Balotelli dk. 46 x)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Assombalonga, İsmail, Berk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Ümraniyespor: Serkan xx, Glumac xx, Allyson xx, Serkan xx (Del Valle dk. 83 ?), Lenjani xx, Oğuz xx, Mrsic xx (Kartal dk. 46 x), Avounou xx, Isaac xx, Metehan xx (Onur dk. 63 x), Bettaieb xx (Umut dk. 46 x)

Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Geraldo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor), Mrsic, Glumac (Ümraniyespor) - ADANA

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor) Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 23:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement