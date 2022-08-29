Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

29.08.2022 19:36
Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken defansı Lemos, Szalai, Peres üçlüsünden oluşturdu. Orta sahada Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Arao ve Lincoln'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta da Emre Mor, Rossi ve Valencia'yı oynattı.

Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Dursun'un yerine bu kez Rossi'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Joao Pedro, Osayi-Samuel ve Crespo ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 10 oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosunda Serdar Aziz, Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Pelkas, Bruma, King, Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak yer almadı.

Arabam.com Konyaspor'un ilk 11'i

Ev sahibi takımın ilk 11'i ise Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic ve Muhammet Demir'den oluştu.

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Kaynak: AA

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