Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

30.08.2022 00:42
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Çok formda bir takımla oynadık. İlk yarıda defansif açından çok büyük hata yaptık. Geride bekleme gibi bir şey yapmam ve yapmadım. Tüm oyuncularımın defansın önünde durmalarına rağmen gol yemeleri... Bu, bizi çok üzdü. Duran toplar ve pozisyonlarda kolay gol izinleri verdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya ise oyuncu değişiklikleriyle başladıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Önde basarak başladık. Gol de attık. Daha da atabilirdik. İlk yarı, çok kötü ve bize yakışmayan bir oyundu. Üzgünüz. İkinci yarı ise gerçekten iyi oynadık. Bunlardan ders alacağız ve Avrupa ile Süper Lig'i iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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