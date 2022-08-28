Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)

28.08.2022 19:45
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, A. Hatayspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, A. Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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