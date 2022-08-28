Kayserispor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

28.08.2022 23:22
Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, kısıtlı kadroyla neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, kısıtlı kadroyla neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gözbaşı, bu karşılaşmaya takımdaki önemli sakatlıklar nedeniyle endişeli geldiklerini ancak iyi bir neticeyle sahadan ayrıldıklarını belirtti.

Galibiyetten dolayı teknik heyet, futbolcular ve tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Gözbaşı,"Ekonomik sorunlar sadece Kayserispor'da değil. Futbol ekonomisi ülkemizde çok kötü. Her şeyin maliyeti yükselirken geliri artmayan tek şey kulüplerin yayın geliri. Buradan yetkililere sesleniyorum." diye konuştu.

Kayserispor'un 3 yıldır bugünlere gelmesi için mücadele verdiğini dile getiren Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Kayserispor şehrin takımı, 3 yıldır ben bu takımı ayakta tutmak için, bugünlere gelmesi için çok mücadele ettim. Ama bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Bizim bir kadromuz var. Bu kadromuzu bugün gördünüz. Önemli eksiklerimize rağmen çok güzel bir futbol sergiledik. Bu takımı sezon sonuna kadar götürebilirsek inşallah zamanla da sorunları aşmış oluruz. Bütün futbol camiasına bir kez daha sesleniyorum. Yayın gelirleri, Anadolu kulüplerinin bütçelerinin yüzde 80-90'ını oluşturuyor. Gelirler her sene daha da düşüyor. Böyle bir ortamda kulüplerin yaşaması çok zor. "

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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