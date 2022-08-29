Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

29.08.2022 19:34
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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