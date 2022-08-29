Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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