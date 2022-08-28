Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

28.08.2022 15:16
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. İsmail Yüksek sakatlığından, Jasua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un belirlediği kamp kadrosunda, " Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar Dursun" yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Eskişehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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