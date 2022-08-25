Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak - Son Dakika
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Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak

25.08.2022 13:39
Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü Vodafone Park'ta saat 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Volkan Bayarslan, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak - Son Dakika
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