Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü Vodafone Park 'ta saat 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak - Son Dakika

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