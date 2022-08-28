Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

28.08.2022 22:49
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet'te kaldı.

8. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağından Sacha Boey'in ceza sahası içine ortasında Mertens'in vuruşunda Bartra'ya çarpan top yön değiştirerek kaleye giderken, kaleci Muhammet meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

9. dakikada Trezeguet sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak az farkla kornere çıktı.

12. dakikada Trezeguet'in arka direğe ortasında Cornelius'un indirdiği topa Djaniny vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

31. dakikada ani gelişen Galatasaray atağından Yunus Akgün sağ taraftan getirdiği topu Mertens ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mertnes'in vuruşunda kaleci Muhammet gole izin vermedi.

Stat: Akyazı

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx

Trabzonspor. Muhammet Taha Tepe xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Dorukhan Toköz xx, Siopis x, Bardhi x, Trezeguet xx, Djaniny x, Cornelius x

Yedekler: Kağan Moradoğlu, Taha, Denswil, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Aanholt xx, Torreira xx, Oliveria xx, Yunus Akgün xx, Mertens x, Kerem Aktürkoğlu x, Seferovic x

Yedekler. Okan Koçuk, Elabdelaoui, Gomis, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza, Semih Kaya

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı Kartlar: Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Trezeguet (Trabzonspor) - TRABZON

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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