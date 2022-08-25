Trabzonspor-Galatasaray müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak - Son Dakika
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Trabzonspor-Galatasaray müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak

25.08.2022 20:37
Trabzonspor-Galatasaray müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.

Trabzonspor'un talebi üzerine acil toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavili takımla sarı-kırmızılı takım arasında 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan müsabakaya Galatasaray taraftarlarının alınmasına karar verdi. Bordo-mavili kulüp stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak - Son Dakika
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