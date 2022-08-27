Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

27.08.2022 20:00
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalar ile noktalandı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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