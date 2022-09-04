90+3. dakikada Akintola'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Tayyip Sanuç'un şutunda top ağlara gitti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledi ve filelere giden topu iptal etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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