Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

04.09.2022 21:35
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Gökhan İnler'in pasında topa buluşan Rodrigues kaleyi karşıdan gören noktadan ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla auta gitti.

55. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasına uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın şutu kaleyi bulmadı.

76. dakikada Lobjanidze'nin sağdan yerden ortasında Mehdi Boudjemaa şutunu çekti, ancak top kaleci Ertaç'da kaldı.

88. dakikada Onyekuru'nun sağdan ceza sahasına ortasında, Ndiaye müsait pozisyon vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Akintola'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Tayyip Sanuç'un şutunda top ağlara gitti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledi ve filelere giden topu iptal etti.

90+8. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler'in ortasında Tayyip Sanuç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Hatay

Hakemler: Burak Şeker xx, İsmail Şencan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Hatayspor: Erce xx, Sam Adekugbe xx, Falette x, Recep xx, Kamil Ahmet x (Vranjes dk. 79 x), Riberio xx, Onur xxx (Musa Çağıran dk. 84 ?), Mehdi Boudjemaa xx (Aabid dk. 79 x), Lobjanidze xxx, Kevin Varga xx (Dylan Louis dk. 66 xx), El Kaabi xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adana Demirspor: Ertaç xx, Rodrigues xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Stambouli xx (Gökhan İnler dk. 46 xx), Onyekuru xx, Belhanda x (Berk Yıldız dk. 80 xx), Yusuf xx (Akintola dk. 64 xx), Assombalonga xx (Artem Dzyuba dk. 64 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Erhun Öztümer, Arda Kurtulan,

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Onur Ergün (dk. 21) (Hatayspor), Tayyip Sanuç (dk. 90+8) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Falette, El Kaabi, Adekugbe, Riberio, Erce, Abdullah Yiğiter (Hatayspor), Onyekuru, Ertaç (Adana Demirspor) - HATAY

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Gökhan İnler, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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