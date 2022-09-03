Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

03.09.2022 21:22
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Dia Seba'nın ceza sahası yayı üzerinden verdiği ara pasla topla buluşan N'jie'nin şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sağası dışından verdiği pasla topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

89. dakikada ikinci sarı kartını gören Uğur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor maçın son dakikalarını 10 kişi oynadı.

90. dakikada Dresevic'in pasıyla ceza yayı dışından topla buluşan Shukurov'un sert şutunda kaleciden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Kısal xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Uğur xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Charisis xx (Dia Seba dk. 46 xx), Keita xx, Hakan xx (Ulvestad dk. 55 xx), N'Jie xx (Angielski dk. 64 xx), Gradel xx (Ziya dk. 90 ?), James xx (Yatabare dk. 55 xx)

Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

V. Fatih Karagümrük: Viviano xx, Dresevic xx, Salih xx, Caner xx, Baniya xx, Colley xx (Kerim dk. 75 xx), Durmaz xx (Levent dk. 65 xx), Shukurov xx, Diagne xx (Kazım dk. 87 ?), Borini xx, Ozdoev xx

Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Anwan, Efecan, Burak, Berke

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Kırmızı Kart: Uğur (dk. 89) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Uğur (DG Sivasspor) Salih, Borini (V. Fatih Karagümrük) - SİVAS

YORUMLAR
500
4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi 4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Münir Karaloğlu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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