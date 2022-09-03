Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

03.09.2022 23:55
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Joshua King'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

52. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan King'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın yaptığı ortada arka direkte Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

73. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın yerden içeri çevirdiği topa Gavranovic'in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topu takip eden Cardoso'nun dar açıdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rossi'nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi dokundu. Direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Peres xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Arda Güler dk. 90+1 ?), Arao xxx, Crespo xx (Bright Osayi Samuel dk. 79 x), Alioski xx (Lincoln Henrique dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci xx (Mert Hakan Yandaş dk. 68 x), Joshua King xxx (Rossi dk. 67 x), Joao Pedro xxx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Bruma, Zajc, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx (Ackah dk. 59 x), Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan Civelek xx (Gökhan Sazdağı dk. 58 x), Cardoso xx, Mensah xx (Kemen dk. 85 ?), Thiam xx (Mane dk. 85 ?), Gavranovic xx (İlhan Parlak dk. 74 x)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Uzodimma, Bertolacci

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Joao Pedro (dk. 37), Joshua King (dk. 50) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Szalai (Fenerbahçe), Campanharo, Mensah (Kayserispor) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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