Ligin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan Antalyaspor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

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