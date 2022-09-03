Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak

03.09.2022 09:08
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan Antalyaspor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen sezonun son bölümünde kadro dışı bırakılan Ryan Donk ise affedildi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde müsabakada görev yapabilecek.

Lacivert-beyazlı ekipte hafif sakatlığı bulunan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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