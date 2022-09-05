Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

05.09.2022 00:28
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Necati Erkmen, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Necati Erkmen, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya sıcak hava ve nem nedeniyle tutuk başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasının ardından oyunu dengelediklerini ifade eden Erkmen, Antalyaspor'un bu ligin iyi ve saygı duyulacak ekiplerinden biri olduğunu vurguladı.

İlk yarının sonunda penaltı golü ile öne geçtiklerini anımsatan Erkmen, "İkinci yarı oyunu tamamen kontrol ettik. Pozisyonlara girip ikinci golü attık. Karşılaşma daha farklı bitebilirdi. Kazandık. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üzerine koyarak devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2
Kaynak: AA

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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