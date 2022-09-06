Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı

Kırmızı-siyahlılar, 5. maçta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisi aldı. 5 haftada10 puan toplayan Gaziantep ekibi, fikstürde averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü 'nü 1-0, Atakaş Hatayspor 'u 2-1 ve Fraport TAV Antalyaspor 'u 5-2 yendi.

Kaynak: AA

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