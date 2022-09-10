Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

10.09.2022 20:03
Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, çok pozisyona giremeseler de üç puandan memnun olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, çok pozisyona giremeseler de üç puandan memnun olduklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ev sahibi konumunda oldukları bir maça kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Maçın ilk bölümüne iyi başladıklarını ve rakiplerinin ortalara doğru dengeyi sağladığını belirten Palut, şöyle konuştu:

"İkinci yarının başıyla beraber tekrar oyunun kontrolünü elimize aldık. Yine çok net pozisyonlar içermeyen baskıyı kurduk ve sonuç olarak Paz'ın attığı golle öne geçtik. Bazı kontra atak fırsatları dışında kompakt takım savunmasıyla maçı bir şekilde 1-0 bitirdik. Üç puandan son derece memnunum. Bugün en iyi günlerimizden birinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Düşük tempoda oynadık, gol pozisyonuna giremedik. Yarın itibarıyla Galatasaray maçının hazırlıklarını başlayacağız."

Palut, bir gazetecinin, şimdiye kadar takımın hiç gol yememesi ve mağlubiyet almamasına yönelik sorusuna, "İyi takım savunması yapalım, iyi mücadele edelim diye sürekli çalışıyoruz. Lige puanlarla başlamak son derece önemli." cevabını verdi.

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Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler Futbol: Spor Toto Süper Lig (İlk yarı) Futbol: Spor Toto Süper Lig (İlk yarı)
Kaynak: AA

İlhan Palut, Konyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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