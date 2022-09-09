Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 100, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 30, misafir tribününün ise 39 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

4 Eylül Stadyumu, İstanbulspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.