Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı

09.09.2022 10:20
Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinde ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 100, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 30, misafir tribününün ise 39 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

4 Eylül Stadyumu, İstanbulspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor - İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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