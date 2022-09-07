Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda saat 17.00'da başlayacak olan Sivasspor - İstanbulspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor İstanbulspor maçı Hüseyin Göçek yönetecek - Son Dakika

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