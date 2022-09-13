Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.09.2022 15:34
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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