Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor

26.09.2022 14:20
Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, rakipleri karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, rakipleri karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor'un ligin iyi ekiplerinden birisi olduğunu belirtti.

Kendilerini zorlu bir 90 dakikanın beklediğini dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Milli maç arasının yanı sıra 7. haftayı bay geçirdik. Corendon Alanyaspor karşılaşması için uzun bir hazırlık fırsatı yakaladık. Bu süreci oyucularımız en iyi şekilde değerlendirmekte. Rakibimiz bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Bizi Alanya'da zorlu bir maçın beklediğini biliyoruz. Biz de iyi bir takımız ve kazanabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Hedefimiz 90 dakika boyunca iyi bir futbol sergileyip, sahadan 3 puanla ayrılmak. Oyuncularımızın bunu başaracağına olan inancımız tamdır."

YORUMLAR
500
Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı SPOR Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile berabere kaldı SPOR Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile berabere kaldı
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:50:25. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement