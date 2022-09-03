Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Emre Belözoğlu , ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

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