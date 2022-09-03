Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçından notlar

03.09.2022 19:26
Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada kaleci Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.

Betrand Traore ilk kez kadroda

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Betrand Traore, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Burkina Fasolu hücum oyuncusuna yedekler arasında maç kadrosunda yer verdi.

YORUMLAR
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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika
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