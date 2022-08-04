Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

04.08.2022 17:52
Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

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Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta Sivasspor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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