Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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