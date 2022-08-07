Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

07.08.2022 22:03
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a 4-2 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, ilk maça yakışmayan bir konsantrasyonla oynadıklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik. 2-0 geriye düşünce de dönmek zor oluyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. 3. golü de atabilirdik. 3. golü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı
Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
21:02 Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
21:29 Barcelona B forması giyen Emre Demir performansıyla yıldızlaştı
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
20:43 Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sezona başlıyor! Takımların ilk 11'leri açıklandı
19:50 Annesinin emzirerek beşiğine yatırdığı 2 günlük bebek yaşamını yitirdi
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 22:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement