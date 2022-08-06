Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

06.08.2022 21:22
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Markovic'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Figueiredo kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, top kaleci Muammer'de kadı.

53. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farklı dışarı çıktı.

61. dakikada yine Gradelsol kanattan topu penaltı noktasına ulaştırdı. Yatabare'nin sert ve uzun şutunda kaleci Günay topu çeldi.

64. dakikada Ulvestad'ın gole gittiği pozisyonda Hanousek topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Candaş Erbil xxx, Deniz Caner Özaral xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xxx, Murat xx (James dk. 75 xx), Uğur xx, Robin xx, Ulvestad xx, Kerem xx (Cofie dk. 86 ?), Erdoğan xx, Gradel xxx, Yatabare xxx (Angielski dk.86 ?)

Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Njie, Alaaddin, Ziya, Özkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou xx, Hanousek xxx, Jevtovic xx, Furkan xx (Merkel dk. 73 xx), Mustafa xxx (Mızra dk. 89 ?), Maxim xxx, Markovic xx (Veliu dk. 65 xx), Figueiredo xx (Borven dk. 73 xx)

Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Halil, Ömürcan, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Gradel (dk. 64 pen.) (DG Sivasspor), Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Yatabare, Caner (DG Sivasspor), Hanousek, Djilobodji, Furkan (Gaziantep FK) - SİVAS

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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