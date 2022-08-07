Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

07.08.2022 22:57
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada savunma arkasına sarkan Wright'a atılan uzun topu kaleci Muslera ceza alanı dışına çıkarak kafayla uzaklaştırdı.

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün pasını penaltı noktası üzerindeki Emre Akbaba'ya aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan ceza alanı arka direğe ortasında Ömer Toprak'ın yere vurdurarak yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

22. dakikada Van Anholt'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası kale çizgisine inen Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan serbest vuruşta Oliveira'nın şutu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Fernando'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright topla ilerleyerek ceza alanına girdi. Kaleciye çalım atmak isteyen Wright'ın topunu Muslera eliyle çelerek kontrol etti.

45. dakikada ceza sahası dış sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

45+2. dakikada atılan uzun pasta Wright, kaleci Muslera tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

Stat: Corendon Airlenes

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Çağlar Uyarcan xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Kodriashov x, Ömer Toprak x, Güray Vural x, Fernando x, Soner Aydoğdu x, Ndao x, Luiz Adriano x, Ghacha x, Wright x

Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Gökdeniz Bayrakdar, Cemali Sertel, Fredy, Ufuk Akyol, Larsson, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Alfons Groenendıjk

Galatasaray: Muslera xxx, Sacha Boey x, Nelsson xx, Abdülkerim Bardakçı x, Van Aanholt x, Oliveria x, Berkan Kutlu x, Yunus Akgün xx, Emre Akbaba x, Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic x

Yedekler: Okan Kocuk, Mıdtsjo, Taylan Antalyalı, Gomis, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera (Galatasaray), Ömer Toprak (FT Antalyaspor) - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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