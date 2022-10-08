Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

08.10.2022 15:26
Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkan Ali Sowe top ilerleyip sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleci David Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

55. dakikada sağ taraftan içeriye giren İbrahim Yılmaz'ın yerden verdiği pasta kale önünde araya giren Oğuz Ceylan'dan seken top havalandı. Pozisyonun devamında arka direkte bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

76. dakikada Eduart Rroca'nın pasında ceza sahası içi sağında topu alan İbrahim Yılmaz'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

90+1. dakikada Jese'nin ceza sahası içi solundan yerden pasında kale önünde Ali Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'den döndü. Daha sonra dönen topu Sowe kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ali Tuna xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Adi Mehremic xx (Melih Kabasakal dk. 62 x), Oğuzhan Berber xx, Eduart Rroca xx (Aldin Cajic dk. 77 x), Muammer Sarıkaya xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Jetmir Topalli xx, Valon Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx (Sindrit Guri dk. 77 x)

Yedekler: Alp Arda, Owusu, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx (Bahadır Han Güngördü dk. 90 ?), Oğuz Ceylan xx, Uros xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xxx (Pedro Rodrigues dk. 46 x), Pedrinho xx (Zahid dk. 76 x), Emre Kılınç xxx (Jese Rodriguez dk. 66 x), Beridze xx (Chatzigiovanis dk. 76 X), Sowe xxx

Yedekler: Atakan Çankaya, Kevin Malcuit, Fıratcan Üzüm, Şahverdi Çetin, Macheda

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Emre Kılınç (dk. 16), Ali Sowe (dk. 90+1) (MKE Ankaragücü), Valon Ethemi (dk. 55) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (İstanbulspor), Pedro Rodrigues, Yasin Güreler (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, David Jensen, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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