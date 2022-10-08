51. dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkan Ali Sowe top ilerleyip sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleci David Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, David Jensen, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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