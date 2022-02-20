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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

20.02.2022 16:24
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, DG Sivasspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünden sert şutu üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerinde sektikten sonra oyun alanına döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta topu kaleci Muammer yatarak kontrol etti.

26. dakikada Gradel'in sol kanattan son çizgiye inip yerden ceza alanına çevirdiği ortaya Henrique'nin kale sahasından yaptığı vuruş üst direkten döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Çimen xx, İlker Takpak xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Derrick Luckassen xx, Burak Bekaroğlu xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx, Fabio Borini xx, Kristijan Bistrovic xx, Jimmy Durmaz xx, Ahmed Musa xx

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Hakan Akgül, Yannis Salibur, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Pedro Henrique xx, Jorge Felix xx, Faycal Fajr xx, Max Gradel xx, Olarenwaju Kayode xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Moussa Konate

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kart: Isaac Cofie (DG Sivasspor) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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