Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

09.04.2022 14:19
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan semt derbisinde Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan semt derbisinde Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışı sağ çizgisinde topla buluşan Hadergjonaj, daha gerideki Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, savunmanın arkasına yerden gönderdi. Kale sahası dışında topla buluşan Pesic'in direkt kaleye gönderdiği pozisyonda Ertuğrul mutlak bir golü önledi.

23. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lucas Biglia, köşe atışını direkt kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul son anda topu tokatlayarak gole engel oldu.

31. dakikada topla buluşan Adnan Uğur'un pasında, Kasımpaşalı 2 oyuncu çarpışınca top yine Adnan'da kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden vuruşunda top filelere gitti. 1-0

37. sağ kanatta topla buluşan Biglia'nın arka direğe gönderdiği ortada Jimmy Durmaz direkt kale sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından Pesic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Özgür Ertem xx, Murat Altan xx

Karagümrük: Viviano xxx, Luckassen xx, Biraschi xxx, Burak xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Emre xxx, Adnan xxx, Karamoh xx, Jimmy Durmaz xxx, Pesic xxx

Yedekler: Utku, Salih, Alparslan, Caner, Levent, Samed, Bistrovic, Toure, Ahmed Musa

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj x, Spajic x, Tarkan x, Ben Ouannes xx, Doğucan x, Muleka x, Aabid x, Ahmet x, Eren xx, Umut Bozok x

Yedekler: Erdem, Harun, Bruma, Brecka, Mehmet Feyzi, Donk, Travnik, Tunay, Mabil, Fall

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Adnan Uğur (dk. 31), Pesic (dk. 37) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Jimmy Durmaz (Karagümrük), Eren, Tarkan (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Jimmy Durmaz, Karagümrük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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