Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Jorgensen, Ahmet Engin , Hasan Emre Yeşilyurt

32. dakikada Umut 'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

1. dakikada sol taraftan Caner'in içeri çevirdiği topa kale önünde Brecka'nın yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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