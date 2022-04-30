Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

30.04.2022 16:56
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in yay çizgisi üzeri hafif sağ çaprazdan çektiği sert şut kalenin solundan az farkla auta gitti.

23. dakikada Mahmut'un topuk pasında yay içerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Caiçara, pasını bekletmeden ceza sahası sol tarafındaki Trezeguet'e verdi. Bu oyuncunun plase vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

28. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Gulbrandsen'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

43. dakikada sol kanatta Deniz Türüç'ten topu kurtaran Eysseric'in ceza alanına ortasında kale sahasındaki Fall'ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

45. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası için sol tarafından vuruşunu savunma engelledi. Ardından Brecka topu uzaklaştırmak isterken vuruşu kısa kaldı ve Trezeguet meşin yuvarlağı aldı. Bu oyuncu, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını bir kez daha öne geçiren golü attı. 1-2

47. dakikada Trezeguet'in orta sahadan savunma arkasına attığı pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen'in bir süre top sürdükten sonra ceza alanına girip sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlara gitti. Ancak gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, Cemil Tunç xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx, Eren xx, Eysseric xx, Doğucan xx, Hajradinovic xx, Mabil xx, Fall xx, Muleka xx

Yedekler: Erdem, Harun, Mehmet Feyzi, Travnik, Tunay, Ahmet, Umut

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Epureanu xx, Lima xx, Mahmut xx, Tolga xx, Deniz xx, Berkay xx, Trezeguet xx, Gulbrandsen xx

Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ömer Ali, Chadli, Serdar, Pizzi, Salih, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Gulbrandsen (dk. 28), Trezeguet (dk. 45) (Medipol Başakşehir), Fall (dk. 43) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Tolga (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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