Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eyyseric, ceza sahasına hareketlenen Muleka'ya ortaladı. Bu futbolcunun ön direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

65. dakikada Gaziantep FK faul kazanırken, bu sırada sahadaki oyuncular da birbirleriyle tartıştı. Kasımpaşa yedek kulübesinin tartışmaya dahil olması sonrasında Djilobodji ile Serkan Reçber arasındaki diyaloğun ardından Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Djilobodji'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Mabil ceza sahası içi arka direğine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Tarkan düzeltip sert vurdu ancak top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87. dakikada Mabil'in soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Spajic kafayı vurdu ancak savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'ın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'ın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ve kaleci Günay'ı farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan xxx, Spajic xxx, Mortadha xx (Mabil dk. 80 xx), Rayane Aabid xxx (Doğucan dk. 80 x), Muleka xxx, Hajradinovic x, Eysseric xxx, Ahmet Engin xx (Eren Elmalı dk. 68 xx), Umut Bozok xxx (Fall dk. 59 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Jeffrey Bruma, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ryan Donk, Michal Travnik, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Caulker x (Halil İbrahim dk. 46 x), Tosca xx, Recep xx (Messaoudi dk. 61 x), Furkan xx (Maxim dk. 61 x), Kitsiou xx, Doğan x, Sagal xx (Ertuğrul dk. 73 x), Figueiredo xx (Vetrih dk. 83 ?), Muhammet x

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirza Cihan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Djilobodji (dk. 35) (Gaziantep FK), Muleka (dk. 41), Hadergjonaj (dk. 90+7 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Hajradinovic (dk. 22) (Kasımpaşa), Djilobodji (dk. 65) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Tarkan, Eyyseric (Kasımpaşa), Caulker, Kitsiou, Messaoudi (Gaziantep FK) - İSTANBUL