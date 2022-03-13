Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

13.03.2022 15:40
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikaleshi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

53. dakikada Bytygi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Cikalleshi takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

61. dakikada Çekiçi'nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Cikalleshi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

72. dakikada ceza sahası içerisinde Bytygi'nin çizgi üzerinden içeri çevirdiği topa Cikhalleshi gelişine vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Cardoso'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa İbrahim, ceza sahası dışında gelişine vurdu. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Bilal x, Onur x, Hosseini x, Uğur x, Carole xx (Ramazan dk. 84 ?), Cardoso xx, Attamah x (Gökhan dk. 84 ?), Abdulkadir xx (İlhan dk. 69 x), Mane x (Emrah dk. 57 x), Mustafa x (İbrahim dk. 57 x), Gavranovic xx

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Emre Demir, Mert

Teknik Sorumlu: Taşkın Aksoy

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx (Uğurcan dk. 90 ?), Amilton x (Michalak dk. 78 x), Rahmanovic x (Çekiçi dk. 60 xx), Bytygi xx (Oğulcan dk. 90 ?), Cikalleshi xxx

Yedekler: Erten, Musa, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Abdulkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.), Cikhalleshi (dk. 52, 61) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Attamah, Carole (Kayserispor), Abdülkerim, Skubic, Oğulcan (Konyaspor) - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement