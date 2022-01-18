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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

18.01.2022 22:05
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Michalak'ın vurdu, bu topu kale çizgisi üzerinde Alper çıkardı. Dönen topa bu kez Skubic vurdu ancak Alper bir kez daha çizgi üzerinde gole engel oldu.

53. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Muric'ten döndü. Kale önünde kalan topu Rahmanovic tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0

79. dakikada ceza sahası önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda savunmaya da çarpan top direğin dibinden dışarı gitti.

82. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Assombalonga'nın sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Selahattin Altay xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Adil xx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Soner xx (Oğulcan dk. 90 ?), Hadziahmetovic xx, Michalak xxx, Rahmanovic xx (Mpoku dk. 78 xx), Bytyqi xx (Çekiçi dk. 90 ?), Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 69 xx)

Yedekler: Erten, Nafican, Musa, Ahmet Karademir

Teknik Sorumlu: Osman Demir

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Alper xxx (İsmail dk. 69 xx), Yunus xx, Sinan xx (Castro dk. 77 xx), Stambouli xx, Vargas xx (Akintola dk. 77 xx), Assombalonga xx, Bjarnason xx

Yedekler: Ferhat, Vedat, Belhanda, Metehan, Emrecan, Emircan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Rahmanovic (dk. 53) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Alper, Assombalonga (Adana Demirspor), Adil, Rahmanovic, Skubic (Konyaspor) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ahmed Hassan, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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