Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

17.04.2022 14:25
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Çekiçi'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay'ın üzerine gitti.

22. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kantta kullandığı kornerde savunmadan seken top Soner'in önünde kaldı. Soner'in sert şutunu Gaziantep savunması kale çizgisinden çıkardı.

24. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasında topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa Michalak yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay gole izin vermedi.

32. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Çekiçi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Michalak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay başarılı oldu.

39. dakikada Doğan'ın, Hadziahmetovic'e yapılan sert müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Doğan, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında arka direğe gönderilen topa Ahmed Hassan kafayı vurdu fakat top direkten tekrar oyun alanına döndü.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın kale önüne yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xxx, Bytyqi, xx Ahmed Hassan xxx

Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Uğurcan, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Ahmet, Alberk

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay xx, Vetrih x, Caulker xx, Toşca xx, Kitsiou xx, Furkan xx, Doğan x, Maxim xx, Halil İbrahim xx, Figueiredo xx, Muhammet xx

Yedekler: Burak, Olkowski, Oğuz, El Massaouidi, Recep, Mirza, Hamza, Mendyl, Merkel, Stankovski, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Çekiçi (dk. 32), Ahmed Hassan (dk. 43) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Doğan (dk. 39) (Gaziantep FK) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak Konyaspor ile Gaziantep FK 6. randevuda Konyaspor ile Gaziantep FK 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement