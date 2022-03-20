Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)

20.03.2022 14:25
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Altay'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Fajr'ın ceza sahasına ortasında Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Hakan kafa vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

16. dakikada Ahmet'in sağ kanattan kullandığı taç atışında kaleci Lis kalesini terk ederek topu yumrukladı. Dönen topla buluşan Goutas, kalenin boş olduğunu görüp, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Ziya x (Uğur dk. 34 xx), Ahmet xx, Caner xx, Hakan xx, Sefa xx, Ulvestad xx, Fajr xx, Gradel xx, Kayode xx

Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yatabare, Felix, Camara, Moussa, Kerem, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Altay: Lis xx, İbrahim xx, Murat xx, Cebrail xx, Naderi xx, Thaciano xx, Kappel xx, Poko xx, Pinares xx, Rodriguez xx, Paixao xx

Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Tolga, Kazımcan, Tugay, Eren, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor) - SİVAS

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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