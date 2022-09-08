Bulgar savunma oyuncusu, Türkiye 'de daha önce Eyüpspor'un yanı sıra Hatayspor ve Kasımpaşa 'da da forma giydi.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Strahil Popov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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