Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

21.05.2022 19:52
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun'un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

22. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR'da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti.

23. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş'ın Mert Hakan Yandaş'a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

32. dakikada sol tarafan Rossi'nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Barış Başdaş x, Awuku xx, Campi xx, Hafez xx (Yiğit Ulaş dk. 45+2 x), Atakan Müjde xx, Mustafa Eskihellaç xx, Jospin xx, Rahman Buğra xx, Umut Taniş xx, Haqi xx

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Azubuike, Burak Efe Yaz, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık, Berat Mert, Enes Savucu

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xx, Tisserand xx, Novak xx, Gustavo xx, Mert Hakan Yandaş xx, Zajc xx, İrfan Can xx, Rossi xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Atilla Szalai, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Sosa, Yusuf Kocatürk, Valencia, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Serdar Dursun (dk. 32) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Atakan (Yeni Malatyaspor) - MALATYA

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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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