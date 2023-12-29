Spor Toto Teşkilatı\'ndan Şans Oyunları Vergisi Açıklaması

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan şans oyunlarındaki verginin düşürülmesine yönelik bazı yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küreselleşme ile sınır aşan bir boyuta ulaşan ve ciddi güvenlik sorunu teşkil eden; terörün ve karanlık güç odaklarının da finansmanını oluşturan yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında, uluslararası suç önleme kurumlarınca etkili tedbirlerden olduğu değerlendirilen vergi enstrümanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi üzerine devreye alınmıştır.

"Bu çerçevede yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidilmiş olup, çeşitli diğer tedbirlerle birlikte 28 Aralık 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yasa dışı bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında indirime gidilmiştir."