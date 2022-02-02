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Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı - Son Dakika

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı

02.02.2022 10:23
Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı

Sakarya'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için 968 sporcu katılım başvurusu yaptı.

Sakarya'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için 968 sporcu katılım başvurusu yaptı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 63 ilden 433 kadın ve 535 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Şampiyonada müsabakalar kadınlarda 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 ve +70; erkeklerde 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kiloda gerçekleştirilecek.

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Spor Toto, Sakarya, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı - Son Dakika
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