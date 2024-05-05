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Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da sona erdi.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, 3 Mayıs Cuma günü başlayan şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gününde sporcular kendi kilolarında mindere çıkarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona, final maçlarının ardından tamamlandı. Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonaya katılan tüm sporculara, antrenörlerine ve hakemlere teşekkür etti.

Ordu'nun çok güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını belirten Huysuz, 3 gün süren şampiyonada dereceye giren sporcuları kutladı.

İlk defa bu yaş grubunda 1148 sporcuya ulaştıkları bir organizasyon düzenlediklerinin altını çizen Huysuz, judo camiası olarak bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sezer Huysuz, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'e organizasyona emekleri dolayısıyla teşekkür etti.