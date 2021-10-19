Trabzonspor'da Nwakaeme'nin MR'ı çekildi

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesine yer verdi.
Nwakaeme, karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Kaynak: AA
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